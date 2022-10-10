شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى: ليدى جاجا ستقدم هارلى كوين فى 2 Joker بشكل جديد ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الممثلة العالمية مارجوت روبي عن رأيها في شائعة اختيار المغنية والممثلة العالمية ليدى جاجا، لـ تقديم شخصية هارلى كوين في الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à Deux.

وصرحت روبى قائلة لـ قناة MTV News قائلة: "إنه شرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن تكون هارلي كوين واحدة من الشخصيات التي يتم تجسيدها من قبل ممثلة زميلة".



مارجوت روبى، ليدى جاجا

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أنهت روبى حديثها قائلة: "أعتقد أن جاجا، ستقدم الشخصية بشكل مختلف ومبهر، في حالة اختيارها للدور".

لعبت روبي دور هارلي كوين في Suicide Squad الذى طرح عام 2016، ومن ثم في فيلم Birds Of Prey.

وذلك بعد أن انضمت الممثلة كاثرين كينر إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم "Joker: Folie a Deux" في دور سري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الجزء الثاني من فيلم Joker خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يقوم المخرج تود فيليبس بإخراج فيلم "Joker: Folie à Deux" بعد إخراجه فيلم "Joker"، كما شارك في كتابة العمل مع المؤلف سكوت سيلفر.