شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الكبير يجمع الموسيقى العربية والباليه فى عيد الأوبرا 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمرور 34 عاما على افتتاحها.

فعلى المسرح الكبير استعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التى تناوب على قيادتها كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر أجواء زمن الفن الجميل وألقت الضوء على نماذج من أهم الأعمال التى شكلت تاريخ الطرب، حيث نجحت فى تقديم جميع أشكال وقوالب الموسيقي العربية التي شهدتها مسارح الأوبرا على مدار 34 عاما أداها ببراعة كل من: مصطفى النجدي، تامر عبد النبي، أجفان، وليد حيدر، إبراهيم راشد، محمد حسن، نهاد فتحي، رحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين، وصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه اوبرا القاهرة من تصميم فاروق الشريف هى موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي ، فين قلبي لـ محمد فوزي، هذا إلى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا - على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم ، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، سلم علي من الفلكلور وإعداد عبد الحليم نويرة، بصعب على روحي لـ احمد صدقى، قد ما أحبك لـ محمد عثمان، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا مالك القلب لـ محمد الموجى، بيع قلبك لـ كمال الطويل، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي، هذه ليلتي لـ محمد عبد الوهاب.











وكانت الاحتفالية قد بدات بفيلم وثائقى من اعداد استوديو المونتاج روى تاريخ الاوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الان واهم الانشطة والعروض التى اقيمت على مسارحها او خارجها كما ضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفنى ، الدكتور عبد المنعم كامل والفنان حسن كامى .