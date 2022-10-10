بعد زيارته للأهرامات.. النجم الهندي أنيل كابور في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان الهندي أنيل كابور على زيارة مدينة الأقصر، برفقة زوجته سونيتا كابور، بعد يومين من زيارته للأهرامات بالجيزة.

وشارك النجم الهندي أنيل كابور جمهوره ومتابعيه صورًا رفقة زوجته سونيتا أثناء زيارة الأهرامات، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام"

وعلق الفنان الهندي أنيل كابور على الصور قائلا: "يد في يد نصنع الذكريات معًا في كل مكان نزوره".

وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أنيل كابور المذهل"، وعلق آخر: "أفضل ناس في العالم".

يذكر أن الممثل الهندي أنيل كابور ولد عام 1959و تزوج سونيتا عام 1984، وهي مصممة أزياء للأفلام السينمائية، وصدر له ألبوم موسيقى "بوب" مع سلمى أغا بعنوان "أهلا وسهلا" عام 1998.