عائشة بن أحمد بـ "لوك" بدوي ونوال الزغبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة "غجرية".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة صديقاتها.

رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وخلفه الهرم الأكبر.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بـ "لوك" بدوي.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال زالغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس تصوير أحدث أعمالها الغنائية.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة العراقية رحمة رياض.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تصفف شعرها.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.