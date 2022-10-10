هدى الأتربي تتألق بإطلالة أنيقة فى حفل شيرين عبدالوهاب بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تألقت الفنانة هدى الأتربي، بإطلالة أنيقة وجذابة، خلال تقديمها حفل النجمة شيرين عبدالوهاب بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث خطفت هدى الأنظار وحرصت شيرين على مداعبتها أكثر من مرة خلال الحفل.

وتعد هدى الأتربي من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، وأثبتت موهبتها في العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللي مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادي الرجال السري»، وغيرها من الأعمال

وتميزت هدى الأتربى بالتنوع فى اختيار أدوراها في الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت

وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد أحيت حفلاً مساء أمس السبت، بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ملك وليلى، والإعلامية شريهان أبو الحسن ، والاعلامى محمد الباز.

وقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، "مشاعر"، "انت عايش لك وبس"، و"جرح تاني" "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وكده ياقلبي، حبيته بينى وبين نفسي، كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية انت عمرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.