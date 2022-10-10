ابنة محمد متولي تنشر صور في مرحلة الطفولة رفقة فؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت سمر ابنة الفنان الراحل محمد متولي صورتين لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهر في صورة أخرى الفنان فؤاد المهندس، وعلقت سمر: "طب حد يديني مبرر واحد واحد بس لطفلة في السن ده انها تبقي مع ملك الكوميديا وشايله الهم يا فوزيه ليه حد يبررلي موقفي مش لو كنت هزرت وضحكت كان زماني في الفوازير معاهم وابتديت الفن من بدري، مامي ساعتها قالتله معلش أصل كانت نايمه طول الطريق".

يذكر أن الفنان محمد متولي رحل عن عالمنا في 17 فبراير 2018، ومن أشهر أعماله: طيور الشمس، لدواعي أمنية، زمن عماد الدين، جراح العمر، أوراق مصرية، لقاء السحاب، زهرة في الأرض، المصراوية.