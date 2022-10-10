شريف منير يشوق الجمهور لـ مسلسل "إيجار قديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شوق الفنان شريف منير جمهوره لمشاهدة مسلسل "إيجار قديم".

ونشر منير صورًا من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق شريف منير على الصور،: "قريبًا جدًا مسلسل إيجار قديم إنتاج كريم أبو ذكري، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، يارب يعجبكم".

مسلسل "إيجار قديم" من تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، مدير تصوير كريم أشرف، ديكور رامي دراج، ستايليست ياسمين علي، وموسيقى تصويرية محمد أبوذكري، ومن إنتاج k media، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.