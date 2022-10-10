بشرى تعلق على تقديم سمية الخشاب مسرحية "كازينو بديعة" فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة بشرى على مشاركة الفنانة سمية الخشاب في مسرحية "كازينو بديعة".

وقالت بشرى في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: "الموضوع مش شاغلني، لأن بديعة مصابني تراث ومن حق أي شخص تقديم تناول مختلف له سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح".

وأضافت: "في الوقت الحالي المخرج محمد فاضل يتعرض لشخصية بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي، والفنانة رزان مغربي تقوم بالدور، وفي النهاية الجمهور له حق اختيار العمل الأفضل".

وتابعت: "تفاجأت بالإعلان عن المسرحية بعد أن أعلنت، وأنا أعلنت من فترة وأعلنت إنها فكرة قديمة جدا عمرها 25 سنة للمؤلف محمد جوهر، وعرضها علي زمان لكن كنت صغيرة، وسني دلوقتي مناسب لأدائها على المسرح، ومبروك على الجمهور التنوع في الأعمال".

ويشارك في بطولة مسرحية "كازينو بديعة" أحمد شاكر عبد اللطيف في دور فريد الأطرش، وصبري فواز في دور نجيب الريحاني، وهي من إخراج مازن الغرباوي.