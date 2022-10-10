شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: خلعت سناني بسبب مشهد في "جنة الشياطين" والممثل هيفضل يضحي لحد ما يموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة سلوى محمد علي سؤالا للفنان محمود حميدة، خلال محاضرته المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38: "إلى متى يتورط الممثل في الشخصية ويتعرض للأذى أو الخطر عشان الشخصية وماذا سيفيد المشاهد".

وأجاب محمود حميدة قائلا: لما اتسألت على خلع اسناني بسبب فيلم جنة الشياطين قلت لهم طلبات الأسياد، ولكن كنت بهرج لأن حقيقة الأمر أنا كنت منتج الفيلم وكنا عاوزين نعمل مكياج عشان يبان سنتين فاضيين عشان في مشاهد صريحة لها، فكلمنا ماكير في أوروبا وطلب مبلغ كبير فقلت أنا هاشيل سناني، وطبعا الحكاية أثرت عليا لأن لما السنان بتتخلع شكل الفم يتغير وفضلت فترة اتعالج.

وتابع محمود حميدة: "الممثل هيفضل يضحي لأكتر حاجة يقدر يتحملها حتى يموت، لأن أنا بعير جسدي لشخص آخر، وإحنا في تجاربنا بنتجاوز حدود المعقول ويكاد شبه جنون، زي ما في ممثل أضعف بصره عشان يلعب دور أعمى، واصبح نظره ضعيف بعد ذلك".

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع إمام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين.