شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يلعب دور مصمم الأزياء العالمى كارل لاجرفيلد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الممثل العالمى جاريد ليتو شخصية مصمم الأزياء العالمى كارل لاجرفيلد في فيلم سيرة ذاتية جديد، سيدور عن أبرز المحطات في حياته الشخصية، ومسيرته المهنية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



جاريد ليتو وكارل لاجرفيلد

ووفقًا لـ موقع Women’s Wear Daily يجرى حاليا كتابة الفيلم الجديد، الذى سيشارك فيه ليتو كـ منتج بـ جانب لعبه دور البطولة، وصرح ليتو عن الفيلم الجديد قائلاً: "هناك العديد من العلاقات لاستكشافها في حياة لاجرفيلد، حيث امتلك كارل مهنة امتدت لأكثر من 50 عامًا، لذا كان على الصعيدين الشخصي والمهني قريبًا من عدد من الأشخاص، ومن المققر أن نعود إلى مكان ولادته ونشأته، بشأن العلاقات الرئيسية التي تنقل أجزاء مختلفة من حياته".

سيتعامل ليتو مع ثلاثة من أكثر الشخاص المقربة من لاجرفيلد، هم بيير باولو ريجي، الرئيس التنفيذي لمنزل كارل لاجرفيلد، وكارولين ليبار، نائب الرئيس الأول للصور والاتصالات في كارل لاجرفيلد، وسيباستيان جوند ، المساعد الشخصي السابق للمصمم والحارس الشخصي.

حصل الفيلم على موافقة شركة كارل لاجرفيلد، ولم يعلن بعد عن مخرج وتاريخ بدء الإنتاج، وفقا للقرير الذى نشر على موقع "nme".