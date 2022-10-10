جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٢ أكتوبر في تمام الساعة 6 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية.

والفيلم إنتاج 2021 وتدور احداثه في اطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة علي نفسه بسبب إعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية .

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني الأربعاء القادم 12 أكتوبر أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم الكوري "my lovely" وهو ينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم الكورى my lovely .. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية