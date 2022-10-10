شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: نقدم تسلسلا تاريخيا للموسيقى العربية خلال الـ 100 سنة الماضية وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة مساء دى إم سى، تقريرا حول احتفال الأوبرا المصرية بعيدها 34 ، حيث عرض التقرير جانب من احتفالية الأوبرا بمشاركة فريق الموسيقى العربية.

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا المصرية، إن الاحتفالية تضم فريق الموسيقى العربية وفريق الأوبرا، حيث يتم تقديم 2 ماسترو في العرض، كما يشارك في العرض فرقة باليه الأوبرا بالقاهرة.

وتابع رئيس الأوبرا المصرية خلال التقرير، إن الاحتفالية تتضمن رقصات مصاحبة للأغانى ونقدم تسلسل تاريخى للموسيقى العربية خلال الـ 100 سنة الماضية وحتى الآن.