شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما يقيم فعاليات نادى السينما المستقلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتم عرض فيلم أوف لاين وهو إنتاج مستقل للمخرج محمد كرم والذى يناقش فيه هوس الشباب بالسوشيال ميديا وما يترتب عليه من آثار سلبية، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور أدارها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي أحمد عسر.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور جميع فعاليات المركز القومي للسينما.