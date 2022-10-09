شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز: محمود حميدة خرج من الممثل الوسيم للممثل المثقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمر عبد العزيز، خلال الماستر كلاس الخاص بالنجم محمود حميدة: "محمود حميدة استطاع أن يخرج بذكاء شديد من الممثل الوسيم للمثل المثقف، فهو يعتبر نقلة للمثل الذي يعمل على نفسه، فهو نقله في تاريخ التمثيل في مصر وأنا أتوقع أنه هايخرج قريبًا فهو مهموم بقضايا الوطن مثقف عاشق للشعر وهو أضاف الكثير والكثير وعمل علي نفسه بشكل هايل.

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع امام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين .

وقال أيضًا المخرج علي بدرخان خلال انعقاد ماستر كلاس لمحمود حميدة بفعاليات الدورة 38 من مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط : المخرج هو احد العناصر الابداعية في العمل ويتعاون معه مجموعة من المبدعين كلاً يبدع في مجاله، ومن وجهة نظري بالتجربة مع حميدة أن المخرج ليس دوره ان يوجه الممثل ولكن يقوم بشرح وجهة نظره، ويكون كذلك الممثل وجهة نظره من خلال قرأته للنص ، ويتناقش فيه مع المخرج ولابد أن يعرف المخرج الممثل علي المستوي الانساني كشخص ويستخدم شخصيته كمفاتيح له أثناء تمثيله .