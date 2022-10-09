محمد سامي ينشر صورة مع أحمد داش من كواليس "العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالفنان أحمد داش من كواليس مسلسل "العمدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سامي على الصورة قائلًا: "مع الأسطورة أحمد داش، مشهد من العمدة، رمضان 2023 إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داش مسلسل "مين قال"، بطولة جمال سليمان وجمال عبدالناصر ونادين، ديانا هشام، تأليف عبد العزيز النجار، إخراج نادين خان.

بينما أخر أعمال أحمد داش السينمائية فيلم "أبو صدام"، بطولة محمد ممدوح، علي الطيب، هديل حسن، علي قاسم، سيد رجب، تأليف محمود عزت، إخراج نادين خان.