رامي جمال يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب المطرب رامي جمال الدعاء من جمهوره، موذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب رامي: "محتاج دعوة حلوة منكم تعبان شوية، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان رامي جمال عن عودته لزوجته ناريمان، ونشر رامي صورة تجمعه بزوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها من قبل شخص آخر: "حمدالله على السلامة يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض يارب، ويحفظكم يارب".

وترددت أنباء شهر سبتمبر الماضي، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لصفحة ناريمان، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.