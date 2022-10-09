عرض"البطارية ضعيفة" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية بحضور صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عرض اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفيلم الروائي القصير "البطارية ضعيفة"، بحضور صناعه.

وشارك في الندوة التي أقيمت على هامش الفليم، عاطف عبد اللطيف بطل الفيلم وكاتب قصته وكذلك مخرج العمل سامح ماهر ومدير التصوير مايكل جورجي، والناقد الفني طارق مرسي. .

وقال الناقد الفني طارق مرسي، إن أهمية فيلم "البطارية ضعيفة " أن رسالته تتجاوز حد خدمة مجتمع بعينه لكنه يطلق رسالة تهم العالم الذي أصبح على حافة الفناء بعد انتشار الكوراث الطبيعية من زلزال تضرب العالم وحرائق الغابات وأوبئة ومجاعات وأصبح مختنقا.

كما أن تصوير الفيلم في سانت كاترين يعكس ذكاء كبير فهذا المكان مرتبط دينيا وتاريخيا بقصة كليم الله سيدنا موسي وبطل الفيلم عالم شهير في علوم البيئة يلجأ إلى الله لإنقاذ نفسه والعالم في أجمل بقاع الأرض والطبيعة كما خلقها الله.

" Battery low"- البطارية ضعيفة فيلم روائي قصير تم تصويره بمدينة سانت كاترين بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح وتدور أحداثه حول عِالم كبير أوشكت طاقته على الانتهاء نتيجة لتلوث المناخ وتدمير الكوكب من انبعاثات وغازات وحروب ومجاعات وفيروسات تعرض العالم لمخاطر كبيرة.

يوجه الفيلم صرخة واستغاثة تنبيه للعالم بأن الكوكب مقبل على كارثة والدليل على هذا التغير الكبير الذي يحدث في دول العالم من جفاف أنهار وحرائق غابات وزلازل وفيروسات وأوبئة.

هذا العالم قرر اعتزال العمل والذهاب الى مكان لم يصله التلوث والفيروسات فاختار مدينة "سانت كاترين" التي ما زالت على طبيعتها منذ آلاف السنين لحماية نفسه بعد تعرضه لفيروس كورونا القاتل وفي محاولة للبحث عن طوق لنجاة البشرية في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح الديني ووسط أهالي وبدو سيناء ومن فوق جبال سانت كاترين لينتبهوا إلى الكوكب الذي أوشك على الانتهاء ليحدوا من التمادي في تلويث البيئة والحياة الطبيعية بملوثات مختلفة أثرت بشكل سلبي على الكوكب كله.

فيلم البطارية ضعيفة قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل چورچى وإخراج سامح ماهر ويشارك في بطولته بدو سيناء.