على بدرخان: حميدة كان يدرك أن المخرج ليس دوره توجيه الممثل

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج على بدرخان على أداء الفنان محمود حميدة كممثل بقوله: المخرج هو أحد العناصر الإبداعية في العمل ويتعاون معه مجموعة من المبدعين كل يبدع فى مجاله، ومن وجهة نظري بالتجربة مع حميدة أنه كان يدرك أن المخرج ليس دوره أن يوجه الممثل ولكن يقوم بشرح وجهة نظره، ويكون كذلك الممثل وجهة نظره من خلال قراءته للنص، ويتناقش فيه مع المخرج ولابد أن يعرف المخرج الممثل علي المستوي الانساني كشخص ويستخدم شخصيته كمفاتيح له أثناء تمثيله .

أما المخرج عمر عبد العزيز قال خلال ماستر كلاس الفنان محمود حميدة المقامة ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة 38: محمود حميدة استطاع أن يخرج بذكاء شديد من الممثل الوسيم للمثل المثقف، فهو يعتبر نقله للمثل الذي يعمل علي نفسه ، فهو نقله في تاريخ التمثيل في مصر وانا اتوقع انه هيخرج قريباً فهو مهموم بقضايا الوطن مثقف عاشق للشعر وهو أضاف الكثير والكثير وعمل علي نفسه بشكل هايل .

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع إمام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين .