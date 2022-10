شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بوليوود أنيل كابور برفقة زوجته فى زيارته للأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، على زيارة مدينة الأقصر مع زوجته سونيتا كابور، وحرص على زيارة عدد الأماكن هناك والاستمتاع المناظر الجميلة.





















وسبق وأكد نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، إن صناعة السينما الهندية نجحت في تحقيق توازن بين السينما القائمة على المحتوى والسينما التجارية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت قصة العمل جيدة، فبالتأكيد سيحصد حب جمهور، فالأفلام ذات المحتوى الجيد تحقق أرباحا جيدة فى شباك التذاكر، وذلك لأن الجمهور تطور أكثر من أى وقت مضى.

يذكر أن أنيل كابور قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: "Karobaar: The Business of Love" و"Om Jai Jagadish" و"Chocolate: Deep Dark Secrets" و"Salaam-E-Ishq" و"Slumdog Millionaire" و"Shootout at Wadala"، وغيرهم.