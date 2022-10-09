شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمى الأول لفيلم "ماما" فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم المصري الروائي القصير "ماما" للمخرج ناچي إسماعيل ليشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان.

الفيلم تأليفه وإخراجه وإنتاج كوثر يونس ومنتج مشارك مارك لطفي ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي وستايلست ريم العدل وموسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل، وبطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف.

وتدور أحداثه حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.

وعن الاختيار يقول المخرج ناچي إسماعيل أنه سعيد جدًا بعرض فيلمه في مهرجان القاهرة، نظرا لكل ما يحمله المهرجان من عراقة واهمية، هذا هو فيلمه القصير الثالث بعد ام اميرة والذي كان اول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، و فيلمه الثاني البنانوة والذي كان عزضه العالمي الاول في مهرجان دبي السينمائي، وعن "ماما" فهو فيلم يشعر تجاهه بانتماء شديد، نظرا لأن القصة الحقيقية المبني عليها احداث الفيلم تعكس واقعا مريرا له علاقة بقوانين الميراث في مجتمعنا، وشكر ناچي كل من ساعده في تحقيق الفيلم اولا شركة VIU التي اختارت الفيلم لانتاجه، وكل فريق العمل الذي امن به وبالفيلم وساهم بطاقته وفنه لتحقيق الفيلم، وهو يتمنى ان يجد الفيلم صداه عند الجمهور، لأنه يؤمن اولا واخيرا بأن الافلام للجماهير والسعادة الحقيقية لآي فنان هي ان يصل هذا الفن لاوسع نطاق من الجمهور.

ولد ناچي إسماعيل عام 1983 في أحد أحياء القاهرة عين شمس. بعد عدة اعوام انتقل مع عائلته إلى قريتهم في صعيد مصر بسوهاج حيث عاش حتى عاد إلى القاهرة للانضمام إلى المعهد العالي للسينما من 2001 إلى 2006.

في عام 2010، تم اختياره مع 20 مخرجًا من قبل جامعة جورج واشنطن للحصول على منحة دراسية حول كيفية صنع الفيلم الوثائقي.



في النصف الثاني من عام 2012 أسس شركة رحالة للإنتاج والتوزيع، وهي شركة إنتاج تهدف إلى العمل على إنتاج أفلام منخفضة التكلفة ولكن بجودة جيدة، من خلال نظام إنتاج مختلف وطموح.

في عام 2013 قام بكتابة وإخراج الفيلم الوثائقي القصير "أم أميرة". عرض الفيلم في برلينالة 2014 في مسابقة الأفلام القصيرة ليكون اول فيلم مصري يشارك في هذا القسم.

في عام 2016 كتب وأخرج الفيلم الروائي القصير "البنانوة، عُرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي. في عام 2021 كتب واخرج فيلمه القصير الثالث "ماما" والذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2022، ويعمل ناچي الان على فيلمه الطويل الأول سكن للمغتربات .