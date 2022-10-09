شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تخضع لجلسة تصوير جديدة على شاطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة سهر الصايغ، لجلسة تصوير جديدة على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، بعدسة مصور الخليج 365 محمد شيتوس، وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال مميزة وذلك علي هامش حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38 ومشاركتها لعرض فيلمها "الباب الأخضر".

وتشارك سهر الصايغ بفيلم "الباب الأخضر" الذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وشاركها في البطولة، النجم إياد نصار، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم"الباب الأخضر" خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.