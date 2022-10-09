شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحضيرات 6 أشهر.. الصور الأولى لاكتمال فريق عمل مسرحية "كازينو بديعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسرحية "كازينو بديعة"، عن اكتمال فريق العمل بعد فترة استغرقت 6 أشهر من التجهيزات لتنطلق البروفات الأولى مؤخرًا استعدادًا لبداية عرضه فى شهر ديسمبر المقبل على مسرح أحد المولات.

"كازينو بديعة" هو عودة للمسرح الغنائي الاستعراضي الكوميدي ومن بطولة النجمة سمية الخشاب والنجوم إدوارد وأحمد فتحي وطارق الإبياري وإنجي وجدان وعلاء مرسي وإيمي طلعت زكريا وعلاء زينهم، ومن إخراج طارق الإبياري، وتأليف الكبير أحمد الإبياري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل.

علي جانب آخر احتفلت الفنانتان سمية الخشاب ورانيا يوسف مؤخرًا ببدء تصوير فيلمها الجديد "التاروت" نهاية الشهر الماضى في إحدى الفيلات بمنطقة المريوطية، وذلك بحضور الفنان محمد عز والمخرج أبرام نشأت والمؤلف معتز المفتى، ومن المقرر استكمال تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، في منطاقة متفرقة بين القاهرة والسادس من أكتوبر. فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير



فريق عمل المسرحية



فريق عمل مسرحية كازينو بديعة