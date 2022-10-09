شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يكشف القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى دورته الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد السينما المصرية في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال 6 أفلام ما بين الروائي الطويل والوثائقي والروائي القصير وذلك بتوقيع نخبة من المخرجين المتميزين وبمشاركة العديد من الممثلين المحترفين.

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والأربعين في 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد المسابقة الدولية العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد حسبما أعلن المهرجان في بيان سابق، أما باقي القائمة فتشمل أربعة أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي "صاحبتي"، "ماما"، من عمل الشيطان"، و"المقابلة" فيما يشارك الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية، وتفاصيل الأفلام هي:

صاحبتي (17 دقيقة)

الفيلم من إخراج كوثر يونس، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلال أحداث الفيلم، يتبع "علي" اقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش، بطولة مارك حجار، إلهام صفي الدين.

ماما (20 دقيقة)

الفيلم من إخراج ناجي إسماعيل، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة عالميا بفعاليات المهرجان، وتشارك في بطولته الفنانة مي الغيطي.

نتابع خلال الفيلم قصة فتاة في الحادية والعشرين من عمرها، تخبئ سرا خطيرا لتحمي نفسها وأخيها.

من عمل الشيطان (21 دقيقة)

الفيلم من إخراج ديسيل مختجيان، وهو روائي قصير يعرض أيضًا لأول مرة عالميا بالمهرجان.

تدور أحداث الفيلم عن شابة تعود للقاهرة بعد عشر سنوات، لتنظم معرضا عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

المقابلة (15 دقيقة)

الفيلم من إخراج هند متولي، ويعرض لأول مرة عالميا، فيما يشارك في بطولته الفنانة سارة عبد الرحمن.

خلال أحداث الفيلم تضطر "نادية" إلى الاختيار بين رعاية أمها التي تعاني من أفكار انتحارية، وبين حضور مقابلة عمل قد تغير حياتها وحياة عائلتها للأفضل.

بعيدا عن النيل (99 دقيقة)

الفيلم من إخراج شريف القطشة، وهو وثائقي من إنتاج مصر - الولايات المتحدة ويعرض عالميا لأول مرة، ومن المقرر أن يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية لهذا العام.

تدور أحداث الفيلم حول فرقة موسيقية أعضائها من مختلف الدول الأفريقية، ونتابع خلال أحداث العمل جولة الفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الدورة المنتظرة تشهد خمسة عروض مصرية في عرضها العالمي الأول وعرض سادس يعرض للمرة الثانية هو فيلم "صاحبتي" لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.

وأكد "رمسيس" أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة، ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".