شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مسلسل "سيب وأنا أسيب" فى لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الشابة سارة هلال، لطاقم مسلسل "سيب وأنا أسيب"، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد السعدني، المكون من 10 حلقات، والذى يتم تصويره حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.



هنا الزاهد وسارة هلال

وتجسد هلال شخصية "غادة" في كواليس المسلسل الذى يضم طاقم فنانين كبار إلى جانب هنا والسعدنى وهم الفنان محمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.



الفنانة الشابة سارة هلال مع هنا الزاهد في كواليس مسلسل سيب وأنا اسيب

وسبق وشاركت هلال في مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل زاهي نجيب زركش مع النجم القدير يحي الفخراني، وفي فيلم ماما حامل للنجمة ليلي علوي.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.



سارة هلال فى الكواليس



كواليس مسلسل سيب وأنا اسيب فى لبنان