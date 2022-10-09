شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت فى هوليوود مع أصدقائها بسبب فيلمها الجديد Tar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة كيت بلانشيت الاستمتاع بردود الفعل حول أحدث أعمالها Tar، مثلما ظهر عليها مؤخرًا وهي وسط مجموعة من الأصدقاء في هوليود، حيث بدت عليها الابتسامة طوال الوقت وفقًا لموقع الديلي ميل الذى أكد أنها كانت خارجة من أحد الايفنتات الخاصة بالحديث عن فيلمها الأخير.

وأضاف التقرير أن بلانشيت التي حصل من قبل على جائزتي أوسكار ما زالت تمتلك الشغف رغم تخطيها الـ 50 من عمرها أن تحقق أكثر ما وصلت له مؤخرًا في مسيرتها الفنية، بالعمل على أكثر من مشروع فني مهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت أعين المصورين رصدت فى وقت سابق الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت أثناء خروجها من أحد فنادق مدينة نيويورك، وهي مرتدية بدلة جينز داكنة مع خياطة ذهبية أظهرها بشكل مميز، للنجمة التي سبق وتوجت بجائزة الأوسكار مرتين في تاريخ ومسيرتها المهنية.

كما حرصت كيت بلانشيت على أن توقع لمعجبيها على توقيعات تذكارية وقفوا من أجلها بهدف السلام على الفنانة الذى تحظي بشعبية كبري.

وخطفت الممثلة العالمية كيت بلانشيت خلال الشهر الماضى بختام مهرجان فينسيا لا بمجرد ظهورها على الريد الكاربت أو التتويج بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن بحرصها على اصطحاب ابنتها ووالدتها خلال فاعليات ختام المهرجان وذلك خلال ظهور نادر لهما معاً.