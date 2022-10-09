محمود حميدة خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية: الفنان ليس قدوة بالمجتمع

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حميدة خلال انعقاد الماستر كلاس له بفعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: المسرح يحتاج لمصداقية كاملة، فالممثل عندما يدخل من باب المسرح لابد من تقمصه للشخصية قبل العرض بساعتين وعندما يدخل على المسرح لأداء مشهد ويخرج يظل محتفظ بالشخصية وهذا أمر صعب جدا وأتذكر عندما كنت أعمل في المسرح في البداية كان هناك العديد من زملائي، المسرح غير محبب لهم بسبب هذا التقمص.

وتابع حميدة: في السينما المهمة تزداد صعوبة لما درسنا التمثيل درسنا إعداد الممثل في ثلاثة أجزاء جزء نتعلم فيه الأشياء الداخلية للممثل، مثل الذاكرة الانفعالية والتركيز والخيال، والجزء الثاني يعمل علي جسد وصوت وحركة الممثل، والجزء الثالث كان عنوانه كيفية توظيف الشخصية في العمل، فعندما ندرس هذا نعي جيدًا ماذا نفعل عندما ندخل لموقع التصوير، متى نندمج ومتي نفصل عن الشخصية .

وأكد حميدة أنه لا يعتبر من نجوم الشباك التي تقاس بالإيرادات وفي العديد من الأفلام يكون هناك بطل أو بطلة أكبر مني مثل أحمد زكي أو إلهام شاهين، علي الرغم من أن هناك جمهورًا من الممكن أن يأتي خصيصا لحميدة ولكن يظل العمل ليس بطله الأول حميدة وهذا قانون في الصناعة، ولا يجب أن يكون الفنان قدوة في المجتمع فهذه مقولات عفا عليها الزمن.

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع إمام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين .