شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ولا فوتوشوب؟.. محمد هنيدى يفاجئ جمهوره بلوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد هنيدي عن صورة جديدة له، يبدو أنه تم تعديها ببرنامج الفوتوشوب، حيث ظهر فيها بشعر كثيف وطويل، ومازح هنيدي متابعيه من خلال الصورة التي نشرها على حساب إنستجرام الخاص به قائلاً: "اللوك الجديد".

وهذا ما آثار الجدل بين جمهوره وانهالت عليه التعليقات الكوميدية وهناك من سأله عن حقيقة اللوك الجديد، حيث قال أحدهم إنه يشبه المطرب بهاء سلطان في حين قال الآخر إنه يشبه كيانو ريفز في فيلم John Wick.

على جانب آخر كان قد حرص الفنان محمد هنيدى على تهنئة الفنان بهاء سلطان بأغنيته الجديدة "دلوقتى عجبناكوا" التى طرحها عبر موقع "يوتيوب" خلال الساعات الماضية، لكن بطريقته الكوميدية الخاصة.

حيث مازحه محمد هنيدي، من خلال نشر صورة بالفوتوشوب لبوستر أغنية بهاء سلطان، مع استبدال وجه بهاء بوجه هنيدي، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بشكل كبير، كما علق هنيدي عليها موجهًا كلامه لبهاء: "مبروك لبهاء على الألبوم الجديد.. بس ياريت متقلدنيش تاني يا بهاء.. واخد كل تفصيلة".

وعلق الفنان بهاء سلطان على كلام هنيدي: "أنا اتشرف إنى أقلدك يا نجم النجوم"، ليرد عليه مرة أخرى: "خلاص سماح المرة دى عشان أخيرا هنرجع نسمعك ونشوفك تاني".

وحققت أغنية "دلوقتي عجبناكوا" لسلطان نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الإلكترونية المختلفة، كما تخطت مشاهدتها النصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية: "دلوقتي عجبناكوا ؟ ما كنا حلوين ومعاكوا ! فجأة الشوق آهو جابكوا طب إيه كان مشّاكوا ؟، أيوة إحنا إحلوينا، لأ وكمان بقينا، صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطيبة الدنيا كنا بنيجي ف ثانية كنتوا ساعتها فين دلوقتي بقينا فلة ده إنتوا كسرتوا ورانا قلة ومشينا وسايبينها على الله كدة فجأة وجعناكوا عارفين أيوة قسينا نشفنا ورانا رمينا دنيا بنت لذينة يوم سلف يوم دين والله مش ندية ولا عِند ولا أذية أصل المواضيع ديا خلصت من سنتين دلوقتي إتقدرنا ده إحنا ياما إتكدرنا يلا قدركم وقدرنا تيجوا بعد ما ننساكو".