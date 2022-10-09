شكرا لقرائتكم خبر عن نور عبد الله تشارك فى "أرواح فى المدينة" مع بشير الديك واحتفال خاص "بسواق الأتوبيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكاتب الصحفي محمود التميمي من خلال التعاون بين مشروع القاهرة عنواني وصالون العمارة والسينما في بيت المعمار المصري اللقاء الخامس ضمن السلسلة الشهرية "أرواح في المدينة" يوم الإثنين 10 أكتوبر في سينما الهناجر بالأوبرا الساعة السادسة مساءً .

ويأتي اللقاء الخامس احتفالا بجيل أكتوبر 1973 من خلال فيلم "سواق الأتوبيس" الوثيقة السينمائية للقاهرة ولتغيرات المجتمع والمدينة بعد نصر أكتوبر وحتى مطلع الثمانينيات بحضور مؤلف الفيلم بشير الديك وفنان التصوير سعيد شيمي ومشاركة من الشاعرة نور عبد الله بقصائد من وحي قصة "حسن" سائق الأتوبيس الذي جسده الفنان الراحل نور الشريف.

ويواصل الكاتب الصحفي محمود التميمي المهتم بتاريخ مدينة القاهرة التنقيب في أرشيف الصحافة المصرية عبر الـ١٠٠ سنة الأخيرة واستحضار أرواح في المدينة هذه المرة من خلال أحداث فيلم "سواق الأتوبيس" حيث نعيش مع الفيلم قصة جيل أكتوبر الذي حارب وانتصر وعاد إلى المدينة ليجد حرباً أخرى في انتظاره عبر عنها المؤلف الكبير بشير الديك والمخرج الراحل عاطف الطيب وجسدها ببراعة النجم الراحل نور الشريف و يستحضر التميمي روح نور الشريف من خلال قصص ومعلومات وصور تعرض لأول مرة عن النجم الكبير وعلاقته بالمدينة.

مشروع "أرواح في المدينة" يستحضر قصص وشخوص وأماكن وأصوات وفنون وحتى جرائم الشوارع الخلفية في تاريخ القاهرة.. كل هذا الخليط الذي ارتبط معاً فكون شخصية المدينة الآسرة.. شخصية يبحث عنها متحدث الندوة في إطار مشروعه "القاهرة عنواني" بالتعاون مع بيت المعمار المصري و صندوق التنمية الثقافية وتنعقد لقاءات "أرواح في المدينة" شهرياً في سينما الهناجر والدعوة عامة ومجانية للجمهور.