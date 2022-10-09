مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام المصرية ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وآفاق السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الأفلام المصرية التي ستعرض ضمن مسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ٤٤ للمهرجان .

وتضم القائمة أفلام:

"صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم "ماما" إخراج ناجي إسماعيل في عرضه العالمي الأول.

كما تضم القائمة فيلم "من عمل الشيطان" إخراج ديسيل مختجيان في عرضه العالمي الأول، وفيلم "المقابلة" من إخراج هند متولي في عرضه العالمي الأول.

بينما تضم مسابقة آفاق السينما العربية فيلم "بعيدا عن النيل" من إخراج شريف القشطة في عرضه العالمي الأول.

وتنطلق فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه