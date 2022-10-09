صابر الرباعي يطرح أحدث أغانيه "يا بنات الحلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب التونسي صابر الرباعي منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان "يا بنات الحلال"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع يوتيوب.

أغنية "يا بنات الحلال" من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى .

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد روجت للأغنية عبر حسابها بموقع إنستجرام، ونشرت البوستر الدعائي لها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان التونسي صابر الرباعي أغنية "سلملي" والتي طرحها منذ فترة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي باللهجة المصرية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.