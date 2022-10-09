مها الصغير تنضم لـ برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضمت الإعلامية مها الصغير إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time وأجرت حوارات فنية مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.