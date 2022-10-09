بعد إعلان انفصالها عن هيثم محمد.. وفاء قمر تنشر هذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الشابة وفاء قمر، انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد، بعد 5 سنوات من زواجهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت وفاء قمر: "أنا بعلن انفصالی رسمیا بیني وبین الفنان هیثم محمد، وکل شيء نصیب والحمد لله علی کل شيء".

ونشرت وفاء صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومزجت وفاء الصورة بأغنية "ولسه ياما هنودع ونتودع" للمطرب رامي صبري.

وكانت الفنانة وفاء قمر قد احتفلت بزواجها على الفنان هيثم محمد في أبريل 2017، بعد قصة حب جمعتهما، وحضر زفافهما عدد من نجوم الفن.

وفي أبريل 2019 رزقت وفاء قمر وهيثم محمد بطفل أطلقا عليه اسم "آدم"، وعلق "هيثم" وقتها قائلا: "بحبك يا أم آدم".