هكذا علق نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على نتيجة مباراة فريق الأهلي وفريق الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "فوز مستحق ونتيجة عادلة، كان واحشنا الأهلي وواحشنا + 90، مباراة الإياب لن تقل صعوبة، وعموما بداية مبشرة".

من ناحية أخرى شارك الفنان نبيل الحلفاوي في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" والذي عرض ضمن دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، حسني شتا، شيرين، نور محمود، أحلام الجريتلي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.