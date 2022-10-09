عرض فيلم "الحكيم" لـ دريد لحام بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يعرض اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، الفيلم الروائي الطويل "الحكيم" بسينما رويال ضمن فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وهو من إخراج باسل الخطيب، تأليف ديانا جبور، وبطولة دريد لحام، صباح جزائري، ليا مبادري، روبين عيسى، وربى الحلبي، مدير التصوير ناصر الركا.

ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور مراد شاهين مدير المؤسسة العامة للسينما السورية ومؤلفة الفيلم الكاتبة ديانا جبور وتدير الندوة الناقدة ناهد صلاح.

وتدور الأحداث من خلال جابر عبد الودود، وهو طبيب مسن يعيش وحيداً في بلدة سورية هَجرت الحرب معظم أهلها.. وينذر جابر حياته وعيادته لمعالجة الفقراء لإخفاء مأساته الخاصة بفقدان ابنته الوحيدة "شمس" خلال الحرب، وتأتي حفيدته "ياسمين" لقضاء الأجازة معه، ويوما ما تتعرض للاختطاف ويحاول "جابر" إنقاذها ويبرز دور الأهالي في استعادتها.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارمانى، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك فى هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولى أول، و10 أفلام عرض أول فى الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول فى مصر.