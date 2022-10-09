كيف علق نبيل الحلفاوي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على نتيجة الشوط الأول من مباراة فريق الأهلي ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي: "شوط واعد بالنسبة لكولر، ومطمئن بالنسبة للأهلي يكفي هذا الآن، ولكن لابد من أكرم يا جامد.. وحشتنا".

من ناحية أخرى شارك الفنان نبيل الحلفاوي في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" والذي عرض ضمن دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، حسني شتا، شيرين، نور محمود، أحلام الجريتلي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.