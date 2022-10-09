محمود حميدة: اضطررت لخلع "سنتين" من أسناني من أجل هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث النجم الكبير محمود حميدة، عن موقف تعرض له بفيلم "جنة الشياطين"، وذلك ضمن ندوته الماستر كلاس المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨.

وفي سؤال وجهته له الفنانة سلوى محمد علي التي قالت: "إلى أي مدي يضحي الفنان ويؤذي نفسه من أجل أن يخرج الدور الذي يجسده بأفضل صورة ممكنة؟".

ورد حميدة، في ندوته التي يديرها الأمير أباظة: "الممثل يظل يعطي ويضحي إلى أقصى حد يمكن تحمله حتى نهاية عمره ففي فيلم جنة الشياطين اضطررت لخلع سنتين من أسناني الأمامية حتى أقدم الدور وظللت أعاني فترة طويلة من هذا الأمر صحيا بسبب عدم عودة فكي الأمامي لطبيعته بعد خلع السنتين".

وأضاف، أن الإخلاص في الفن والعمل الذي يقدمه هو طريقه في الحياة وأنه عندما يقدم دور ينحي تماما أي مطالب شخصية عندما يقبله، معترفا أن هناك أعمال قد تكون لم تحقق النجاح وهذا موجود في مسيرة أي فنان .

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط فعاليات دورته الـ 38، مساء الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا أرماني، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.