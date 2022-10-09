شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: ثقافة المخرج وخبراته الحياتية يحددان شكل مشواره فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير محمد عبد العزيز خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365، بعد تكريمه من مهرجان الإسكندرية، إنه في معهد السينما يحاول نقل الخبرات لشباب المخرجين علي مدار أربع سنوات دراسة من خلال تدريبات ومنحهم جرعات ثقافية ولكن مشوار المخرج بعد ذلك يحدده مجهوده الشخصي وثقافته وعلاقاته وخبرات حياتية.



وأشار محمد عبد العزيز، إلى أنه كان محظوظًا بالتعرف علي المخرج صلاح أبو سيف، ولكنه عندما تخرج من معهد السينما، كانت الدفعات الأولي من المعهد تواجه صعوات كبيرة في دخول الوسط السينمائي ومن الصعب إقناع جهات الإنتاج رغم وجود رؤية وفكر وثقافة لدي خريجي المعهد، وبسبب هذه الصعوبة، اتجه للعمل في مسرح التلفزيون بادارة الخشبة وقدم 3 مسرحيات ومن خلال ذلك تعرف علي المخرج حسين كمال قبل أن يقدم أول فيلم بعنوان المستحيل، ثم تعرف علي محمد سالم و عادل امام إلى أن تعاون مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف.

يشار إلى أن المخرج محمد عبد العزيز يشكل علامة هامة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميديا.

بدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل القاهرة 30 عام 1966، وأبي فوق الشجرة عام 1969، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.

وكان أول أفلامه فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ثم أخرج أفلام مثل "في الصيف لازم نحب" عام 1974، و"عالم عيال عيال" عام 1976، و"ألف بوسة وبوسة" عام 1977، كما تعاون مع عادل إمام في أفلام مثل "المحفظة معايا" و"البعض يذهب للمأذون مرتين" عام 1978، و"قاتل مقتلش حد" و"خلي بالك من جيرانك" عام 1979، تلاها العديد من الأفلام المشتركة بينهما التي وصلت إلى ١٨ فيلما.

كما حصد العديد من الجوائز من الدولة على فيلمه "انتبهوا أيها السادة" للمؤلف أحمد عبد الوهاب ولأبطال العمل محمود ياسين وحسين فهمي.

أما عن الجانب المسرحي فقد برع فيه حيث قام بتقديم عدة مسرحيات شهيرة مثل "شارع محمد علي" عام 1991، و"عفروتو" عام 1999 ومسرحية "بهلول في اسطنبول" بطولة سمير غانم وإلهام شاهين.

وفي مجال الدراما، قام بتقديم عدة مسلسلات مهمة منها مسلسل "حارة الطبلاوي" عن رواية جمال الغيطاني، ومسلسل "يوم عسل يوم بصل" عام 1998، و"شجر الأحلام" عام 2001، و"أبو ضحكة جنان" عن قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين عام 2009، وكان آخر أعماله مسلسل " بابا نور" عام 2010 مع حسين فهمى، الذي جمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الواقعية.