شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد العزيز: أنا ديكتاتور ولا يمكن لأى فنان تعاملت معه أن يفاجئنى بشىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان الإسكندرية في دورته الـ38 المقامة حاليًا تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وفي لقائه مع تلفزيون الخليج 365 قال محمد عبد العزيز، إنه مخرج ديكتاتور في عمله سواء في السينما أو المسرح والتلفزيون، مؤكدًا أنه قبل البدء في أي عمل يقوم بالاتفاق علي كل التفاصيل مع الممثلين وأنه لا يمكن أبدًا بعد هذا الاتفاق أن يقوم ممثل بمفاجئته باضافة أي شيء علي الدور أثناء التصوير.

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن هذا الأمر اعتبره منهجًا وقام بنقله للمسرح أيضًا رغم أن مساحة الارتجال في المسرح كبيرة وتستوعب، موضحًا أنه عمل مع سمير غانم وشريهان ووحيد سيف والمنتصر بالله ومحمد هنيدي وهاني رمزي وجميعهم والأخرين ممن عملوا معه يستمع لهم في فترة التحضير ويقوم بالحذف أو إضافة أو استثمار نتيجة المناقشات وبعدها لا مجال أبدا لإضافة شيء.

يشار إلى أن المخرج محمد عبد العزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميديا.

بدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل القاهرة 30 عام 1966، وأبي فوق الشجرة عام 1969، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.

وكان أول أفلامه فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ثم أخرج أفلام مثل "في الصيف لازم نحب" عام 1974، و"عالم عيال عيال" عام 1976، و"ألف بوسة وبوسة" عام 1977، كما تعاون مع عادل إمام في أفلام مثل "المحفظة معايا" و"البعض يذهب للمأذون مرتين" عام 1978، و"قاتل مقتلش حد" و"خلي بالك من جيرانك" عام 1979، تلاها العديد من الأفلام المشتركة بينهما التي وصلت إلى 18 فيلما.

كما حصد العديد من الجوائز من الدولة على فيلمه "انتبهوا أيها السادة" للمؤلف أحمد عبد الوهاب ولأبطال العمل محمود ياسين وحسين فهمي.

أما عن الجانب المسرحي فقد برع فيه حيث قام بتقديم عدة مسرحيات شهيرة مثل "شارع محمد علي" عام 1991، و"عفروتو" عام 1999 ومسرحية "بهلول في اسطنبول" بطولة سمير غانم وإلهام شاهين.

وفي مجال الدراما، قام بتقديم عدة مسلسلات مهمة منها مسلسل "حارة الطبلاوي" عن رواية جمال الغيطاني، ومسلسل "يوم عسل يوم بصل" عام 1998، و"شجر الأحلام" عام 2001، و"أبو ضحكة جنان" عن قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين عام 2009، وكان آخر أعماله مسلسل " بابا نور" عام 2010 مع حسين فهمى، الذي جمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الواقعية.