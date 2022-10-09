شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى صورة مع المخرج خالد جلال فى كواليس مسرحية "انستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن صورة لها من كواليس مسرحيتها الجديدة "أنستونا"، حيث ظهرت فى الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، برفقة المخرج خالد جلال، وعلقت عليها: "انستونا مع الأستاذ خالد جلال".

وتستعد النجمة دنيا سمير غانم لتجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية "أنستونا" تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية على خشبة مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل.



دنيا سمير غانم وخالد جلال

ويحضر المخرج خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

وفى سياق آخر يعرض حالياً للفنانة دنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.