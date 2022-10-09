محمد عبد العزيز عن محمود حميدة: زاد شرف تكريمى فى دورة تحمل اسمه

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير محمد عبد العزيز خلال محاضرة النجم محمود حميدة التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: سعيد جدًا أن مهرجان الإسكندرية السينمائي خصص دورة للكوميديا، وازداد شرفي بهذه الدورة وتكريمي بها لأنها تحمل اسم نجم مثقف ومحترم وواعي هو النجم محمود حميدة.

ومن جانبه أكد السيناريست عاطف بشاي أن النجم محمود حميدة هو مؤسس لمؤسسة سينمائية، وهو صاحب مشروع كبير متعدد المواهب ، فهو أصبح مؤسسة متكاملة لكل فروع الإنتاج، وتابع : محمود حميدة ليس ممثل عظيم يقوم بتشخيص ولكن هو مشارك في العملية الإنتاجية كلها وتواجده كممثل دفعه دفعة عظيمة إلي ثقافة سينمائية واسعة متكاملة وعندما شكل التيار السينمائي أهتم بمساندة جيلين الجيل الأول هو جيل محمد خان وخيري بشارة والجيل الذي يليه مثل كاملة أبو ذكري وأسامة فوزي، كل هذا لمسته أثناء كتابة كتاب عن مسيرتك الرائعة.

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع امام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين .