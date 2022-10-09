إلهام شاهين: محمود حميدة كوميديان جدًا وبيقف جنب الفن

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين خلال محاضرة الفنان محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38: "أنا جاية عشان أقول له أنا بحبه أوى إنسانيًا وبحترمه فنيًا ومحمود صديق العمر كله، فمن البدايات وعملنا الكثير من الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام، واتذكر في فيلم دانتيلا لما كنا بنتخانق أنا ويسرا عليه وجاتلنا كريزة ضحك وإيناس الدغيدي قالت هتبوظولي الفيلم عشان أصحاب وفركشنا التصوير يومها ومكملناش.

وتابعت إلهام شاهين: محمود حميدة كوميديان جدًا ودي ميزة عظيمة أنه قدر يقدم كل الأدوار أوقات يكون رومانسي أو فلاح أو ابن البلد أو كوميدي، ومحمود كل زملائه بيحبوه ومحمود في اي تصرف يبحث عن الانسانيات ولا يبحث عن المصلحة وهو صريح وواضح بصدق شديد وبيعمل أشياء جميلة وأنا عيشت معه الكثير من الإنسانيات

وأضافت إلهام شاهين محمود حميدة بيقف جنب الفن في كل المواقف أنا بشكرك في مواقف كتير وأنا بحب لأن الفنان لا ينفصل، وأتذكر لما عملت فيلم يوم للستات وقولتله أنا مستقلة لا أعرف توزيع ولا معايا إنتاج فقولي هتاخذ مني كام فقالي هاتي عقد علي بياض واكتبي اللي عوزاه، فهو شخص يحب السينما وأنا بقوله هتفضل علامة فارقة في السينما.

وشهدت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حضور كبير من بينهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة الهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع امام عمر، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين.