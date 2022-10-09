"انتش واجري".. هل تمت إحالة فريق واما للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب ويجز الغلابة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار فريق واما، حالة من الجدل بعد مشاركة أعضائه في تريند "انتش وأجري" والذي انتشر مؤخرا لشخص يدعى حسن ويجز (جاكسون المصري)، وتقديمها بتوزيع جديد.

وتصاعد الجدل، مع ما تردد عن مطالبة مجلس نقابة المهن الموسيقية، للفريق بالإعتذار عن مشاركتهم في التريند.

د.عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يتم تداوله، قائلا: "ما يقال غير صحيح بالمرة، ولم يطرح أي شيء يخص الموضوع إطلاقا على المجلس".

وتابع إمام: "المجلس حاليا تركيزه على الانتخابات المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، على مقعد النقيب وبعدها يتم عقد اجتماع المجلس بحضور النقيب المنتخب".

الفنان أحمد الشامي "عضو فريق واما"، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه جميع أعضاء الفرقة وهم يقومون بغناء الأغنية بتوزيع جديد.

وتصدر تريند "انتش واجري" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك فيه عدد من المشاهير وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأغنية قد انتشرت على موقع الـ تيك توك ونشرها المغني محمد الريس على حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، على نغمات أغنية مايكل جاكسون الشهيرة "كريمنال".

بعدها قام أحد الشباب بغناء الأغنية وقدمه صديقه باسم "ويجز الغلابة"، قائلا: "ويجز هيمثل وهيغني لمايكل جاكسون، وقام بغنائها بدون موسيقى بطريقة كوميدية على "سطوح" أحد المنازل.