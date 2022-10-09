بالصور.. شيرين عبدالوهاب تشعل حفل جامعة مصر وتوجه الشكر لمجلس إدارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تألقت في الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغانيها.

وحضر الحفل عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة من بينهم: الكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتيه ليلى وملك زاهر، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامي عبد العزيز، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

وقدمت الحفل الفنانة هدى الإتربي، وأشارت إلى أن هذا الحفل يأتي استكمالاً للبرنامج الفني المتكامل الذي تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها وللجمهور، وفي إطار إيمانها بدور الفن في المجتمعات وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة في تشكيل الوجدان.

وتألقت النجمة شيرين عبدالوهاب خلال الحفل بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، "مشاعر"، "إنت عايش لك وبس"، "جرح تاني"، "بص بقى"، "أنا مش بتاعت الكلام ده"، "كده ياقلبي"، و"حبيته بيني وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل بأغنية "إنت عمري" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة: "أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتني للغناء تاني قدام الجمهور اللي بحبه"، كما وجهت الشكر للإعلامي محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الحضور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.

كما احتفلت شيرين على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذي طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك في الحفل الطفل محمد أسامة حيث قام بالغناء مع شيرين في أغنية: "وإنت ماشى في سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذي يحرص على دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، عدد كبير من النجوم منهم النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، والنجم علي الحجار، والنجم مدحت صالح، والنجم تامر حسني، والشيخ ياسين التهامي، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة على مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، وأيضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث أنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.