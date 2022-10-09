خلال ساعات.. صابر الرباعي يطرح أغنية "يا بنات الحلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لأغنية الفنان التونسي صابر الرباعي الجديدة والتي تحمل اسم "يا بنات الحلال".

ونشرت الصفحة الرسمية البوستر الدعائي للأغنية وعلقت: "أقل من 6 ساعات تفصلنا عن فيديو كليب يا بنات الحلال، جديد أمير الطرب العربي صابر الرباعي".

أغنية "يا بنات الحلال" من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي أغنية "سلملي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.