درة أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة درة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "درة الجميلة"، و"الجمال عدى الكلام"، و"أشيك فنانة"، و"قمر جدا" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "المتهمة" والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك في بطولة المسلسل: عادل كرم، أسامة عباس، دياب، مها نصار، رشدي الشامي، غادة طلعت، ماجدة منير، محمد التاجي، كريم العمري، ومن إخراج تامر نادي.