محمد عبدالعزيز وإلهام شاهين يشاركان محمود حميدة تقطيع تورتة تكريمه بالإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين، على الصعود لخشبة المسرح، لمشاركة الفنان محمود حميدة، في تقطيع تورتة تكريمه، عقب انتهاء ندوته وماستر كلاس ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية ألكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الأرمنية المصرية الفرنسية الأمريكية نورا أرماني، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.