لماذا لم يصنف محمود حميدة نجم شباك حتى الآن؟.. الفنان يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف النجم الكبير محمود حميدة، عن سبب عدم تصنيفه نجم شباك حتى الآن، رغم أعماله العديدة، وذلك ضمن ندوته الماستر كلاس المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨.

وقال حميدة، في ندوته التي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان: "أنا لا أعد من نجوم الشباك بلغة الأرقام والتي تقاس بالإيرادات".

وأضاف: "مثلا عملت فيلم مع إلهام ولكنها نجمة كبيرة مستقرة، وعملت فيلم مع أحمد زكي وهو نجم كبير مستقر، وكذلك الحال بالنسبة للفنانة نبيلة عبيد، لكن في بطل يترد له الفضل الأول، فأنا بكون عنصر مؤثر في الفيلم ولكن لست العنصر الرئيسي".

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الأمريكية نورا أرماني، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك فى هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر