لماذا قالت شيرين عبد الوهاب لجمهورها "اللي يجي عليا ميكسبش"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"إتخرب بيتي خلاص" بتلك الكلمات داعبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهور الحفل الذي قامت بإحيائه في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

شيرين، قبل تقديمها أغنية "بص بقى"، طالبها أحد الحضور، بتقديم أغنية درامية، وقال لها : يخرب بيت اللي يأذيكي يا شيرين".

وقامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالرد، قائلة "إتخرب خلاص"، وتابعت " اللي يجي عليا ما يكسبش"، ليقابلها الجمهور بالتصفيق الحار والصيحات العالية، قبل أن تغني :"بص بقى عشان تبقى عارف قلبي نسيك ورجعلي خلاص..إنت بقى اللي انت كنت شايف إن حياتي معاك وخلاص".

الحفل شهد ظهور والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بصحبة بناتها "هنا ومريم"، وصعودهن إلى المسرح لمشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها الـ42.

شيرين، داعبت الجمهور قائلة: "النهاردة لقيت أمي بتزغرط قلت لها بتزغرطي علي ايه بقى عندي 42 سنة".

وقالت،:" على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير فى الموضوع ده".

وقامت شيرين، بتقديم أغاني، منها "آه يا ليل"، و"النفسية"، و"مشاعر"، و"انت عايش ليك وبس"، و"جرح تانى"، و "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، و "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، وكذلك "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

الحفل يعد الأول للمطربة شيرين عبد الوهاب، في مصر، بعد غياب طويل، وبعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.