"تزوجت 5 مرات ومستعد للعمل مع حمو بيكا".. أبرز تصريحات حميد الشاعري في برنامج "حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان الكبير حميد الشاعري ضيفا على حلقتين من برنامج "حبر سري" مع المذيعة أسماء إبراهيم، على شاشة قناة "القاهرة والناس".

وكشف "حميد" خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياته ومسيرته، إضافة لحديثه عن عدد من نجوم الطرب وعلاقته بهم، وضمت القائمة عدد كبير من النجوم الذين تعاون معهم حميد الشاعري خلال مسيرته.

وهنا نعرض لكم أبرز تصريحات الفنان حميد الشاعري في برنامج "حبر سري":

- أتقبل المهرجانات والراب وأحب هذه النوعية من المزيكا لأنها مختلفة والتنوع مفيد للموسيقى

- المهرجانات هي تطور الأغاني الشعبي وأعتبرها مشاريع جديدة في الموسيقى تتلائم مع أجيال الشباب

- مصطفى قمر تنازل لي عن لحن أغنية "عودة" وظهر معي في تصوير الكليب برفقة الشاعر الصديق الراحل سامح العجمي

- جيلنا كان متعاون جدا ولازلنا أصدقاء وأرشح ملحنين شباب لأصدقائي

- لم أرشح نديم لتوزيع أغنية "ملاك الحسن" التي غناها عمرو دياب وأبنائي أصحاب شخصيات مستقلة والبنات عندي زي الولاد

- أغنية "وين أيامك وين" الأقرب لقلبي لأنها شهدت بدايتي في عالم الغناء وهي من الفولكلور الليبي

- عمري ما كان اهتمامي بالثروة ودخلت الفن لأني بحبه واسألوا كل الفنانين اللي تعاملوا معي

- هاني شاكر واجهة مشرفة لنقابة الموسيقيين وللفن بشكل عام وكنت سعيد بتواجده في النقابة لأنه قيمة وتاريخ

- من وجهة نظري الفنان عمر خيرت سيكون أهم واجهة للفنانين والموسيقيين وأتمنى ترشحه نقيبا

- لا أمانع في التعامل مع حمو بيكا ومطربي المهرجانات ولكن سآخذهم "للسكة بتاعتي في الموسيقى"

- أغنية جديدة مع عمرو دياب من توزيعي وألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر واسمها "مش هتبطل دلعك ده"

- محمد منير مشروع غنائي ناجح جدا وأتابع أعماله منذ أغنية "بنتولد" وهو مشروع غنائي لن يتكرر

- تامر حسني حقق طموحه في التأليف والإخراج وهو فنان شامل وممكن تلاقيه مدير تصوير فيلمه اللي جاي

- تزوجت ٥ مرات وعمري ما جمعت بين زوجتين في وقت واحد