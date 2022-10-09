"زغروطة وتورتة" سر ظهور بنات ووالدة شيرين عبد الوهاب في حفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهور والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان من بين أبرز ملامح الحفل الذي قامت بإحيائه مساء أمس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

شيرين عبد الوهاب قامت بصحبة بناتها "هنا ومريم" بالاحتفال بعيد ميلادها الـ42، خلال تواجدها على المسرح، و داعبت الجمهور قائلة: "النهاردة لقيت أمي بتزغرط قلت لها بتزغرطي علي إيه بقى عندي42 سنة".

وقالت،:" على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير فى الموضوع ده".

وقامت شيرين، بتقديم أغاني، منها "آه يا ليل"، و"النفسية"، و"مشاعر"، و"انت عايش ليك وبس"، و"جرح تانى"، و "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، و "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، وكذلك "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

الحفل شهد ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى في حفل جماهيري في مصر، بعد غياب، وبعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.